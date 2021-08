Quake 2 RTX gratis su GOG per un periodo limitato

GOG ha reso disponibile gratuitamente Quake 2 RTX, riscattabile senza alcun costo da tutti gli utenti della piattaforma digitale sulla scia del QuakeCon che si è tenuto lo scorso weekend (e durante il quale è stata annunciata la remaster del primo Quake).

Quake 2 RTX è una versione rimodernata del secondo capitolo della saga FPS targata id Software sviluppata da Christoph Schied e dal suo team del Karlsruhe Institute of Technology, con la collaborazione di Nvidia. Questa edizione presenta un nuovo sistema di illuminazione che aggiunge gli effetti di ray tracing in tempo reale, nonché delle texture migliorate e il supporto alla tecnologia DLSS.

Per poter ottenere una copia di Quake 2 RTX gratis basta seguire questo collegamento.

Condividi con gli amici Inviare