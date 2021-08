WWE 2K22 uscirà a marzo 2022, ecco un primo video di gameplay

Nel corso della trasmissione WWE SummerSlam andata in onda lo scorso weekend, 2K Games e Visual Concepts hanno diffuso un primo video di gameplay di WWE 2K22, la cui uscita è prevista nel corso del mese di marzo del prossimo anno.











Nel filmato compaiono molte stelle di questo spettacolare sport, tra cui Rey Mysterio, Roman Reigns, Goldberg, Bayley, Bobby Lashley, Drew McIntyre, The Miz, Sheamus, Shinsuke Nakamura, Rhea Ripley, Finn Bálor, Ricochet e Kane.

Stando a quanto dichiarato dagli sviluppatori, “WWE 2K22 promette nuovi controlli, una grafica incredibile e un motore riprogettato per la più impressionante esperienza WWE 2K fino ad oggi. Come parte del processo di sviluppo del gioco, l’85% del roster di gioco ha preso parte alla scansione facciale per modelli di personaggi ultra-realistici e aggiornati, e sono state catturate più di 3.400 nuove animazioni.”

Per il momento le informazioni finiscono qui, e purtroppo bisognerà attendere a lungo prima di saperne di più giacché 2K Games spiega che maggiori dettagli verranno svelati solamente a gennaio.