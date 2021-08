Call of Duty: Vanguard, l'alpha su PlayStation si terrà questo weekend

Dopo l’annuncio di Call of Duty: Vanguard avvenuto la scorsa settimana, Activision e Sledgehammer Games hanno annunciato le date in cui si terrà l’alpha esclusiva per i possessori di console PlayStation.











A partire dalle 19:00 del 27 agosto e fino alla stessa ora del 29 agosto, i possessori di PS4 e PS5 potranno accedere a una sessione di gioco della durata complessiva di 48 ore e provare in anteprima la nuova modalità multiplayer Collina dei Campioni. Si tratta di una modalità in stile torneo 2v2 o 3v3 ambientata su più mappe in cui ogni giocatore parte con lo stesso loadout, per poi acquisire nuove armi e strumenti nel corso della partita.

Da notare, infine, che per accedere all’alpha di Call of Duty: Vanguard non è necessario aver sottoscritto un abbonamento al servizio PlayStation Plus.