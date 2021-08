Halo Infinite non avrà campagna co-op e Fucina al lancio

Brutte notizie per chi sperava di affrontare la campagna di Halo Infinite in compagnia di un amico: gli sviluppatori hanno fatto sapere che la co-op non sarà presente al lancio del gioco, stesso destino è stato riservato alla Fucina.











La conferma è arrivata direttamente da un video diario di sviluppo in cui Joseph Staten di 343 Industries ha spiegato che la campagna co-op verrà resa disponibile nel corso della Stagione 2 di Halo Infinite, mentre la Fucina debutterà durante la Stagione 3. Da notare che le stagioni avranno una durata di tre mesi, pertanto entro sei mesi dal lancio avremo sia la co-op che la Fucina.

Staten spiega che il team ha deciso di dedicarsi agli altri aspetti del gioco in modo tale da scongiurare un altro rinvio e far sì che Halo Infinite possa vedere la luce su PC, Xbox One e Series X|S nel corso delle vacanze natalizie di quest’anno.