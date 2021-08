Rainbow Six Extraction: ecco una nuova panoramica del gameplay

Sebbene abbia recentemente subito un rinvio, prosegue la campagna di comunicazione di Rainbow Six Extraction da parte di Ubisoft, che in queste ore ha diffuso un esaustivo video dedicato al gameplay di questo shooter cooperativo.











La panoramica si concentra sulla presentazione di 18 operatori che saranno disponibili al lancio del gioco, tutti provenienti da Rainbow Six Siege, ma ognuno dei quali porterà con sé alcune novità per far fronte alla minaccia aliena degli Archei. Il gioco presenterà 12 mappe dinamiche e 13 tipologie di missione in cui la collaborazione tra i diversi membri del team sarà di vitale importanza. Il filmato illustra anche alcuni dei gadget che daranno una marcia in più agli operatori nella loro lotta contro gli alieni.

Rainbow Six Ectraction sarà disponibile a gennaio su PC, PS4, PS5, Xbox One e Series X|S.