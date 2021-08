Life is Strange: True Colors, Angus & Julia Stone alla colonna sonora

Square Enix ha svelato la colonna sonora di Life is Strange: True Colors, che è stata curata dal duo indie-pop australiano Angus & Julia Stone.











La coppia ha composto un nuovo album da 12 canzoni inedite intitolato proprio “Life is Strange“, disponibile per l’ascolto da oggi su Spotify. Da notare, tuttavia, che la colonna sonora includerà anche brani originali di mxmtoon e Novo Amor, nonché pezzi su licenza di Gabrielle Aplin, dei Radiohead e di Phoebe Bridgers.

Life is Strange: True Colors uscirà su PC, PS4, PS5, Xbox One, Series X|S e Stadia il prossimo 10 settembre, mentre approderà prossimamente anche su Nintendo Switch.