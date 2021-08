WiLD: l'esclusiva PlayStation sarebbe stata cancellata

Sono passati sette anni dall’annuncio di WiLD, esclusiva PlayStation di stampo survival in lavorazione presso Wild Sheep Studio, ma nonostante le varie rassicurazioni che il progetto fosse ancora in sviluppo, pare che il gioco sia stato infine cancellato.

Manca una conferma ufficiale, tuttavia il giornalista Jeff Grubb è certo che WiLD non esista più, come riportato sulle colonne di VGC. La pietra tombale sul progetto sarebbe arrivata all’indomani del pensionamento di Michel Ancel, già autore di Rayman e Beyond Good and Evil che rivestiva anche i panni di principale responsabile dello sviluppo di questa ambiziosa esclusiva PS4. Nei mesi successivi all’abbandono di Ancel, il team di sviluppo avrebbe provato a far partire i lavori su un altro progetto, ma WiLD potrebbe essere stato definitivamente accantonato.

L’ultima volta che il gioco si è mostrato in pubblico è stato durante la Paris Game Week del 2015, ben sei anni fa, mentre l’ultimo aggiornamento sullo stato di sviluppo venne fornito dallo stesso Michel Ancel nel 2017, dopodiché del gioco si persero definitivamente le tracce.

