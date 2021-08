Assassin's Creed Odyssey si aggiorna su PS5 e Xbox Series X|S

Ubisoft ha pubblicato una nuova patch per Assassin’s Creed Odyssey che ottimizza il titolo quando fatto girare su PS5 e Xbox Series X|S.

Non si tratta di una vero e proprio upgrade next-gen, bensì di un aggiornamento di poche centinaia di megabyte che permette al gioco di girare a 60 fps sulle console di nuova generazione. Di fatto la qualità grafica rimarrà immutata, ma la fluidità dell’esperienza viene migliorata grazie al frame rate più alto.

La patch è già disponibile per il download.

