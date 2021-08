Asterix & Obelix: Slap Them All, annunciata la data di uscita con un trailer

Microids ha confezionato un nuovo trailer di Asterix & Obelix: Slap Them All per annunciarne la data di uscita su PC e console.











Il beat ’em up dedicato all’iconico duo dei fumetti firmati da René Goscinny e Albert Uderzo approderà su PC, PS4, Xbox One e Switch dal prossimo 25 novembre. Il gioco sarà retrocompatibile su PS5 e Xbox Series X|S.

Sviluppato da Mr Nutz Studio, Asterix & Obelix: Slap Them All ci trasporterà nella Gallia occupata dai Romani, nel 50 avanti cristo, dove i due protagonisti si ritroveranno ad abbattere schiere di legionari, pirati, briganti e persino i temutissimi Normanni.