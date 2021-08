Encased: un nuovo trailer di gameplay illustra i tanti modi di giocare

Mentre ci avviciniamo sempre più all’uscita di Encased, il publisher Prime Matter e gli sviluppatori di Dark Crystal Games hanno voluto confezionare un nuovo trailer di gameplay dedicato ad alcuni dei tanti modi di approciarsi a questo videogioco di ruolo.











Il gioco promette di offrire molta libertà agli utenti, che potranno impostare il proprio personaggio – per esempio – in modo tale che abbia l’intelligenza di una patata. O magari vi va di affrontare il gioco senza mai parlare con nessuno, oppure sviluppando un personaggio pacifista che usa solo armi non letali. Oppure, al contrario, preferirete comportarvi da veri psicopatici e uccidere chiunque vi sbarri la strada.

“Abbiamo creato Encased non solo per essere un gioco totalmente divertente, ma anche per suscitare qualche pensiero nei giocatori. Dalle scelte morali alla risoluzione dei problemi, volevamo che il giocatore usasse la propria immaginazione per interpretare il proprio avatar nel modo desiderato“, ha affermato Viacheslav Kozikhin, Creative Director di Dark Crystal Games.

Encased sarà disponibile su PC dal 7 settembre 2021. Qui trovate la nostra più recente anteprima vergata da Gabriele Barducci in caso vogliate saperne di più.