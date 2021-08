Alfred Hitchcock – Vertigo, pubblicato un nuovo trailer

Pendulo Studios e il publisher Microids hanno confezionato un nuovo trailer dedicarto ad Alfred Hitchcock – Vertigo, avventura narrativa liberamente ispirata al film La donna che visse due volte diretto proprio dal maestro del brivido.











Il videogioco verte attorno alla figura di Ed Miller, uno scrittore vittima di un incidente stradale che ritiene di aver perso la moglie e la figlia durante il terribile evento, sebbene nella carcassa dell’auto non furono rinvenuti corpi.

Alfred Hitchcock – Vertigo non seguirà le vicende del film, ma tratterà gli stessi argomenti, tra cui la crisi di identità, la follia, l’ossessione e la difficoltà di discernere tra la realtà e l’immaginazione.

Il gioco degli autori di Hollywood Monsters e Runaway sarà disponibile dal 16 dicembre 2021 su PC, PS4, PS5, Xbox One, Series X|S e Switch.