Destiny 2: La Regina dei Sussurri uscirà a febbraio 2022

La presentazione ufficiale di Destiny 2: La Regina dei Sussurri, prossima espansione del looter shooter di Bungie, è prevista per stasera alle 18:00. Pare che una disattenzione del PlayStation Store austrialiano, segnalata da True Trophies, abbia però rivelato alcuni interessanti dettagli sul titolo in questione. Siamo venuti a sapere, per esempio, la data di lancio dell’espansione, prevista per il 22 febbraio 2022. Rivelata anche la nuova ambientazione, che sarà il mondo di Savathûn, dove i Guardiani potranno scoprire in che modo la Regina dell’Alveare è riuscita a rubare la Luce.

Oltre a questo, Destiny 2: La Regina dei Sussurri includerà anche un nuovo tipo di arma – le Glaive – che stando alla descrizione uniscono capacità corpo a corpo con la possibilità di ingaggiare i nemici a distanza. Non dubitiamo che le parole si tradurrano in immagini e video nel corso della presentazione di stasera, che potrete seguire sul canale Twitch di Bungie.