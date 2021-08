Minecraft Dungeons si prepara ad arrivare su Steam

Disponibile su Microsoft Store da un anno abbondante, l’hack ‘n slash a cubetti Minecraft Dungeons si prepara ad arrivare anche su Steam. L’annuncio di Mojang Studios è stato accompagnato da un trailer che rivela la data esatta in cui il gioco arriverà sul negozio digitale di Valve, cioè il 22 settembre.











Su Steam arriverà anche la Ultimate Edition del gioco, cioè una versione che oltre a Minecraft Dungeons include i sei DLC usciti finora (Jungle Awakens, Creeping Winter, Howling Peaks, Flames of the Nether, Hidden Depths ed Echoing Void), il tutto al prezzo di 39,99€. Mojang ha però specificato che le avventure hack ‘n slash si espanderanno oltre, e che Echoing Void non sarà l’ultimo capitolo della storia.