Square Enix registra tre nuovi marchi per NieR, SaGa e Bravely Series

Non sarà una notizia emozionante come un nuovo trailer o l’annuncio di un nuovo gioco, ma come segnalato da Gematsu il publisher nipponico Square Enix ha di recente registrato tre marchi, rispettivamente per NieR, Bravely Series e per la serie di SaGa. Per quanto riguarda Bravely, che di recente ha ricevuto il suo secondo capitolo, l’appellativo “Series” potrebbe voler indicare un interesse a espandere la serie di JRPG anche su nuove piattaforme. SaGa e NieR, invece, sono due serie che di recente hanno ricevuto remaster, e la registrazione di nuovi marchi non fa che fornire ulteriore credito alla tesi che Square Enix intenda continuare ad investire su questi franchise. Chissà che il marchio di NieR non sia legato al misterioso progetto che ha in cantiere Yoko Taro…

