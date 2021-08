Ecco i prodotti MSI in offerta durante la Amazon Gaming Week

Prende il via l’Amazon Gaming Week, serie di offerte legate ai prodotti da gaming che durerà dal 24 al 30 agosto, e all’appello non manca una nutrita dose di prodotti MSI Gaming, divisi in varie categorie. Se siete alla ricerca di un nuovo monitor, per esempio, troverete l’Optix MAG272CQR con i suoi 27″ e 165Hz al prezzo di 349€, mentre l’IPS da 25″ e addirittura 360 Hz Oculux NXG253R vedrà il suo prezzo ridotto di ben 250€, arrivando dunque a costare 749€.

Se invece è la componentistica interna ciò di cui siete alla ricerca, potrete trovare ottime offerte sulle schede madri Z490, X570 e B550, oltre che su dissipatori come il MAG Core Liquid 360R (109€ invece di 159€), sui case e sugli alimentatori. Niente schede video, purtroppo, ma in compenso non mancano le periferiche: il catalogo MSI offre mouse, cuffie e tastiere a prezzi invidiabilim come il mouse ultraleggero Clutch GM41 Lightweight che da un prezzo base di 54,90€ passa a 34,90€. L’offerta include molti altri prodotti, come sedie da gaming e desktop preassemblati; potete trovare l’elenco completo sulla pagina dedicata.