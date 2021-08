Marvel's Guardians of the Galaxy: un video parla della colonna sonora

Se c’è una cosa che la versione cinematografica dei Guardiani della Galassia ha contribuito ad affermare come parte del loro immaginario, è sicuramente l’amore per la buona musica. Sembra proprio che anche Marvel’s Guardians of the Galaxy applicherà lo stesso concetto, anche se ovviamente a modo suo. A parlarci di musica e di colonna sonora è intervenuto il senior audio director Steve Szczepkowski, che in un nuovo video ha esposto alcune delle scelte prese in fase di produzione.











Particolarmente interessante come la musica finirà per avere il suo peso anche all’interno del gameplay. La meccanica dell’Huddle (Adunata in italiano) vedrà Peter Quill attivare il suo walkman, caricando una nuova traccia e spingendo il suo team a combattere più intensamente. E sempre la musica è legata strettamente alla storia di Peter, che ha preso il nome Star-Lord proprio a partire da una band rock da lui molto amato (evidentemente le leggi sul copyright sono un po’ diverse, nell’universo creato da Eidos Montreal).

Marvel’s Guardians of the Galaxy e la sua scoppiettante colonna sonora, che includerà artisti come Iron Maiden, KISS, New Kids On The Block, Rick Astley e Hot Chocolate, arriveranno su PC e console il 26 ottobre.