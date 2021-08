Spellforce III Reforced porterà la serie su console per la prima volta

THQ Nordic ha da poco annunciato Spellforce III Reforced, nuova edizione del gioco di Grimlore Games che porterà per la prima volta la storica serie anche su console, arrivando su PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S il 7 dicembre. L’opera di porting ha richiesto la creazione di un’interfaccia nuova, che permettesse semplicità di controllo dell’ibrido RPG/RTS anche a chi intende usare un pad per giocarci.











Spellforce III Reforced sarà disponibile su console al prezzo di 39,99€; saranno inoltre acquistabili le due espansioni Soul Harvest e Fallen God, ciascuna al prezzo di 19,99€. Chi già possiede il gioco base su console potrà passare alla versione Reforced con un aggiornamento gratuito, che sarà disponibile anch’esso il 7 settembre.