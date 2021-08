Aliens: Fireteam Elite ora disponibile, ecco il trailer di lancio

Pronti ad affrontare un alveare di cattivissimi xenomorfi? Farete meglio ad esserlo, perché Aliens: Fireteam Elite è ora disponibile e le tante minacce che ha da offrire non aspetteranno certo i vostri comodi. Per celebrare il lancio del gioco, Cold Iron e Focus Home Interactive hanno anche pubblicato un nuovo trailer.











Ricordiamo che questo titolo rientra nella categoria degli sparatutto cooperativi, in questo caso per un massimo di tre giocatori. Se siete curiosi di sapere che ne pensiamo qui dalle parti di The Games Machine, fate un salto a leggere la nostra recensione, tenendo a mente che la strada non finisce qui per i Marine Coloniali. Cold Iron Studios ha infatti già in mente una serie di aggiornamenti per Aliens: Fireteam Elite, il primo dei quali arriverà l’8 settembre e includerà la nuova classe Phalanx e nuove armi.