Dying Light 2: un video di gameplay dedicato a parkour e combattimento

Nel corso dell’evento digitale che Microsoft ha tenuto in occasione di gamescom 2021, Techland ha diffuso un nuovo video di gameplay di Dying Light 2: Stay Human.











Il team ha voluto mettere in risalto l’esplorazione cittadina e l’agilità del protagonista, il quale può contare su nuove mosse di parkour che potrà impiegare non soltanto per spostarsi in città, ma anche per combattere contro i nemici umani e gli zombie. Il nostro eroe potrà utilizzare diverse armi da mischia, nonché lanciare coltelli contro i nemici e spostarsi rapidamente sfruttando gli elementi dello scenario per avere la meglio su di loro.

Dying Light 2: Stay Human sarà disponibile su PC e console dal 7 dicembre prossimo.