Xbox Cloud Gaming è in arrivo su console

Dopo essere approdato su dispositivi mobili e PC, il servizio Xbox Cloud Gaming è in dirittura di arrivo anche su console Xbox One e Series X|S.











A darne notizia ci ha pensato la stessa Microsoft durante l’evento digitale della Gamescom 2021. Qui è stato annunciato che gli abbonati a Xbox Game Pass Ultimate potranno presto accedere al catalogo del servizio tramite streaming utilizzando le proprie console. Per il momento la Casa di Redmond punta a offrire streaming a risoluzione 1080p e con un frame rate pari a 60 fotogrammi al secondo, ma non è escluso che in futuro la qualità possa aumentare.

Xbox Cloud Gaming per console non ha ancora una data di lancio definitiva, ma dovrebbe arrivare entro le prossime festività natalizie.