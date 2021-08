Destiny 2: La Regina dei Sussurri, tutti i dettagli dell'espansione

Nel corso della trasmissione streaming andata in onda nelle scorse ore, Bungie ha presentato ufficialmente La Regina dei Sussurri, la nuova espansione di Destiny 2 in uscita su PC e console il prossimo 22 febbraio 2022.











Ne La Regina dei Sussurri i guardiani dovranno affrontare nemici diversi da quelli incontrati finora e scopriranno la verità riguardo a Savathûn, la Megera Regina. Esploreranno una nuova destinazione, il Tronomondo di Savathûn, e si troveranno alle prese con la Covata Lucente, l’esercito dell’alveare dotato di Luce, quella stessa Luce che anima i guardiani. Per superare tali minacce, ai giocatori verrà per la prima volta offerta l’opportunità di forgiare i propri strumenti di distruzione grazie alla nuova funzionalità di produzione di armi.











In più, dato che il trentesimo anniversario della fondazione di Bungie, è stata data un’anticipazione sulle celebrazioni per questa ricorrenza che ha incluso uno sguardo ai contenuti in arrivo su Destiny 2 a dicembre. Oltre ai contenuti gratuiti offerti a tutti i giocatori e ispirati ai vecchi giochi di Bungie, la compagnia ha presentato il Pacchetto 30 anni di Bungie di Destiny 2. Esso proporrà una nuova segreta incentrata sul tesoro e ispirata alle cave di bottino del primo Destiny, insieme a nuove armi e armature che prendono spunto dai celebri giochi di Bungie e altro ancora.











Per finire, Bungie ha svelato i dettagli della Stagione dei Sussurri, appena partita sui server di Destiny 2. La stagione funge da prologo agli eventi de La Regina dei Sussurri e propone nuove attività, una nuova impresa esotica e tanto altro. Con la Stagione dei Perduti arriva su Destiny 2 anche la nuova funzionalità del cross-play, la quale consentirà ai guardiani di tutte le piattaforme di unirsi per affrontare insieme le nuove sfide.