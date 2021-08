Crusader Kings III arriva su console, è ufficiale

Dopo le prime avvisaglie delle scorse ore, Paradox Interactive ha confermato l’arrivo su console di Crusader Kings III, l’acclamato grand strategy medievale pubblicato l’anno scorso su PC (qui la nostra recensione).











Sviluppata in collaborazione con Lab42, questa versione è stata riprogettata affinché sia godibile anche utilizzando un pad. Crusader Kings III su console utilizzerà anche le funzionalità chiave di Xbox Series X|S e PlayStation 5, come tempi di caricamento rapidi per un’esperienza di gioco senza interruzioni. L’utenza Xbox Series X|S potrà passare rapidamente dal gameplay alla consultazione di un tutorial su YouTube per capire come sedare una rivolta contadina, laddove i giocatori su PlayStation 5 potranno contare sul supporto ai feedback aptici del controller DualSense.

Purtroppo non è stata ancora annunciata la data di uscita delle versioni per PS5 e Xbox Series X|S di Crusader Kings III. Rimaniamo in attesa di saperne di più.