Final Fantasy IV: annunciata la data di uscita della Pixel Remaster

Square Enix ha svelato la data di uscita della riedizione di Final Fantasy IV per PC e mobile, come parte dell’iniziativa Pixel Remaster.

Il quarto capitolo della celebre saga di JRPG tornerà su Steam e dispositivi Android e iOS a partire dal prossimo 8 settembre, con una grafica pixel rimasterizzata e audio aggiornato.

In Final Fantasy IV, il regno di Baron invia la sua miglior flotta d’aeronavi, le Ali Rosse, ad attaccare le nazioni vicine. Turbato dalla sua missione, Cecil, un cavaliere delle tenebre e capitano delle Ali Rosse, decide di affrontare il tirannico regno di Baron insieme al suo amico fidato e la sua amata. Nella sua ricerca dei Cristalli, Cecil dovrà viaggiare per terra, sottoterra, nel Reame degli eidolon e addirittura sulla Luna. Nel corso dell’avventura, i giocatori si uniranno al dragone Cain, alla maga bianca Rosa, all’invocatrice Rydia e a molti altri alleati valorosi.

