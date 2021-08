Night Is Coming: ecco il trailer della Gamescom del gestionale per PC

Il publisher Ravenscourt e lo studio indipendente Wild Forest Studio hanno confezionato un nuovo trailer di Night Is Coming in occasione della Gamescom 2021 che prende il via proprio nella giornata odierna.











Night Is Coming è un gestionale cittadino ad ambientazione dark fantasy in cui i giocatori dovranno creare una società pienamente funzionante, pianificando tutto al meglio per fronteggiare i pericoli dell’inverno e delle pericolosissime creature notturne. Con l’avvicinarsi della notte infatti, i giocatori dovranno affrontare creature provenienti dall’universo di Van Helsing e del Conte Dracula che attaccheranno l’insediamento.

Il gioco sarà disponibile su PC tramite Steam nel corso del 2022.