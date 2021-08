Monster Hunter Rise: in arrivo Akuma di Street Fighter

Capcom ha fatto sapere che la prossima collaborazione di Monster Hunter Rise porterà nel gioco nientepopodimeno che Akuma, direttamente da Street Fighter.











Il celebre combattente della saga di picchiaduro farà la sua comparsa in Monster Hunter Rise tramite un nuovo set di armatura che verrà donato ai giocatori come ricompensa per aver portato a termine un’apposita quest. Una volta indossata l’armatura, questa donerà al personaggio le iconiche mosse di Akuma, da sfruttare per abbattere i colossali mostri che popolano il mondo di gioco.

La collaborazione tra Monster Hunter Rise e Street Fighter partirà il prossimo 27 agosto.