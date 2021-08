The Gunk torna a farsi vedere con un trailer di gameplay

È passato un po’ di tempo dalla presentazione di The Gunk, avvenuta ormai un anno fa nel corso dell’Xbox Games Showcase. Da allora, Image & Form non avrà chiacchierato molto ma di sicuro ha lavorato sodo, e a dimostrarlo ci pensa un nuovo trailer di gameplay che, fra le altre cose, mostra anche una palette di colori decisamente più cupa rispetto all’ultimo video del gioco.











Sviluppato dagli stessi creatori di Steamworld, questo gioco rappresenta il primo tentativo dello studio di creare un gioco in 3D. E, dobbiamo essere onesti, a giudicare dal trailer sembra che gli stia uscendo proprio bene. The Gunk arriverà su PC, Xbox One e Xbox Series X|S nel dicembre del 2021.