Marvel's Guardians of the Galaxy: ecco la Universal Church of Truth

Forse il nome Universal Church of Truth non sarà noto a chi segue l’universo cinematografico Marvel, ma coloro che invece leggono i fumetti potrebbero avere familiarità con il termine. Questo culto cosmico è infatti un avversario tradizionale dei Guardiani della Galassia, e sarà presente anche in Marvel’s Guardians of the Galaxy. A rivelarlo è l’ultimo video pubblicato da Square Enix, che vede proprio i Guardiani alle prese con il Grande Unificatore Raker.











La presenza di questo personaggio non può che incuriosirci su dove voglia andare a parare Eidos Montreal. La Universal Church of Truth serve infatti spesso e volentieri per introdurre altri concetti molto più pericolosi e intriganti, come Thanos, Adam Magus o chissà, magari anche il temibile Cancerverso. Scopriremo quali diabolici piani serbano questi fedeli e la loro Matriarca a partire dal 26 ottobre.