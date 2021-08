Everspace 2: Rockfish Games rende disponibile una demo aggiornata

Poco prima del suo lancio in Accesso Anticipato, avvenuto nel gennaio di quest’anno, Everspace 2 era apparso su Steam con una demo del gioco. La demo è nel frattempo stata rimossa, in quanto considerata non rappresentativa della qualità del prodotto, ma a partire da oggi chi vuole provare il gioco non dovrà necessariamente mettere mano al portafogli. Rockfish Games ha infatti preparato una nuova versione della demo, aggiornata alla build attuale dell’Accesso Anticipato. In questa versione di prova, potremo arrivare fino al livello 5, giocare le missioni iniziali della storia e raccogliere risorse in abbondanza. Il nostro salvataggio rimarrà disponibile anche nel gioco completo.

In aggiunta alle novità riguardanti la demo, lo studio tedesco ha anche pubblicato qualche teaser riguardante il prossimo settore di Everspace 2, cioè la Khaït Nebula. Nulla di più di qualche immagine, per ora; ma di sicuro già abbastanza per incuriosirci.