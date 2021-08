Nel corso del recente evento di Xbox, inXile Entertainment ha presentato Cult of Holy Detonation, la seconda ed ultima espansione del gioco di ruolo postapocalittico Wasteland 3. L’annuncio arriva accompagnato da un trailer, che mette in mostra il culto in questione e il radioattivo oggetto della loro adorazione: una testata atomica.











Per raggiungere l’altare di questo culto, i Ranger dovranno addentrarsi nel complesso militare abbandonato delle Cheyenne Mountains, che ora ospita decine di pericolosi mutanti. Questa espansione includerà, oltre a scontri che metteranno a dura prova il nostro acume tattico, anche nuovi nemici, armi e armature. Il DLC sarà disponibile a partire dal 5 ottobre; sarà inoltre incluso nella Wasteland 3: Colorado Collection, che al prezzo di 59,99€ includerà i DLC The Battle of Steeltown, Cult of the Holy Detonation e Colorado Surival Gear.