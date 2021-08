JETT: The Far Shore uscirà a settembre su PC e PlayStation

Lo studio Superbrothers ha da poco festeggiato il raggiungimento della fase gold di JETT: The Far Shore, e ora siamo giunti anche a conoscenza della data di lancio dell’interessante gioco esplorativo. Come segnalato da Gematsu, il gioco arriverà su PC tramite Epic Games Store, PS4 e PS5 il 28 settembre, a un prezzo di 24,99€. Vista l’assenza di questa informazione dai canali ufficiali del gioco, è altamente probabile che l’annuncio vero e proprio arriverà durante l’Opening Night Live di stasera, dove con tutta probabilità sarà presente anche un nuovo trailer.

JETT: The Far Shore ci condurrà in un’avventura esplorativa spaziale, nel corso della quale dovremo scoprire i segreti di un pianeta coperto da vasti oceani. Nella recente presentazione del gameplay, gli sviluppatori hanno spiegato che non sarà richiesto nessun combattimento: i protagonisti sono scienziati, non soldati o colonizzatori.