Halo Infinite: un leak rivela la data di lancio

Non solo PlayStation Store: sembra che anche dalle parti della concorrenza qualcuno sia stato disattento. Pare infatti che il Microsoft Store abbia accidentalmente rivelato la data di lancio di Halo Infinite, prevista per l’8 dicembre. Ulteriore conferma della veridicità di questa finestra di lancio arriva anche da Tom Warren di The Verge, che cita fonti interne. L’annuncio ufficiale da parte di 343 Industries non è ancora arrivato, ma con tutta probabilità avverrà nel corso della Gamescom.

A distanza di un anno e un mese dalla data di lancio originale, sembra quindi che Halo Infinite sia finalmente in dirittura d’arrivo. Ricordiamo, però, che al day one non saranno presenti né la campagna cooperativa né la Fucina; il multiplayer, in compenso, sarà completamente free to play.