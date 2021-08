World War Z: Aftermath, nuovo trailer e preorder aperti

Manca poco al lancio di World War Z: Aftermath, previsto per il 21 settembre su PC e console, e Focus Home Interactive ha deciso che è il momento giusto per aprire i preorder. A partire da oggi, il gioco potrà essere acquistato al prezzo di 39,99€, o 19,99€ per chi già possiede World War Z sulla piattaforma prescelta. L’apertura dei preordini arriva accompagnata da un nuovo trailer, che mette in mostra tutte le novità di questo nuovo capitolo dello sparatutto cooperativo.











World War Z: Aftermath avrà molto da offrire rispetto al suo predecessore. Oltre a due nuovi livelli ambientati a Roma e nella Kamchatka russa, il gioco includerà anche un nuovo sistema per il corpo a corpo, nuove armi e la possibilità di passare dalla terza alla prima persona. Includerà, inoltre, il crossplay fra tutte le piattaforme.