Marvel Midnight Suns è il nuovo RPG tattico di Firaxis Games

Nel corso dell’Opening Night Live, durante la Gamescom 2021, 2K Games e Firaxis Games hanno annunciato Marvel Midnight Suns, un nuovo videogioco di ruolo a sfondo tattico ambientato nel mondo dei fumetti della Casa delle Idee.











Non si conoscono ancora molti dettagli, ma sappiamo che avremo modo di combattere fianco a fianco di alcuni dei personaggi Marvel come Wolverine, Dottor Strange, Blade e Ghost Rider per fronteggiare la minaccia di Lilith e del suo esercito di creature demoniache.

Firaxis Games promette di mostrare il gameplay di Marvel Midnight Suns il 1° settembre, mentre già sappiamo che il gioco sarà disponibile su PC e console a marzo del prossimo anno.