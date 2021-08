Halo Infinite: annunciata la data di uscita ufficiale

Colpevolmente assente durante l’evento Xbox di ieri, Halo Infinite è tornato a mostrarsi durante l’Opening Night Live, dove è stata annunciata anche la data di uscita del gioco.











343 Industries ha confermato le indiscrezioni della vigilia, facendo sapere che Halo Infinite sarà disponibile su PC, Xbox One e Series X|S dal prossimo 8 dicembre. Il gioco sarà disponibile nel catalogo di Xbox Game Pass sin dal lancio.

Non è però tutto perché la Casa di Redmond ha approfittato della cornice della Gamescom per presentare un'edizione limitata di Xbox Series X dedicata proprio a Master Chief, in occasione del ventesimo anniversario del franchise.











Questa limited edition sarà disponibile a partire dal 15 novembre 2021.