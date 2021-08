Horizon Forbidden West è stato rinviato, ecco la data di uscita

Intervenendo nel corso dell’Opening Night Live, il game director Mathijs de Jonge ha fatto sapere che l’uscita di Horizon Forbidden West è stata rinviata all’inizio del prossimo anno.

La notizia era nell’aria già da tempo, ma adesso ne abbiamo avuto la conferma ufficiale. Guerrilla Games ha deciso di prendersi qualche mese in più di tempo per ottimizzare al meglio l’esclusiva PlayStation, che dunque vedrà la luce sia su PS4 che su PS5 il 18 febbraio 2022.

Nel frattempo, il team olandese ha appena pubblicato una patch per Horizon Zero Dawn che abilità i 60 fps su PS5. L’aggiornamento gratuito è già disponibile per il download.

