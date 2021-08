Bandai Namco presenta il gestionale Park Beyond

La divisione europea di Bandai Namco ha svelato Park Beyond, un nuovo gestionale sviluppato dallo studio tedesco Limbic Entertainment, già autore di Tropico 6.











In Park Beyond ci troveremo a gestire un parco divertimenti in cui l’unico limite sarà rappresentato dalla nostra creatività. Modificare e creare le attrazioni dei parchi divertimenti sarà facile grazie a diversi moduli che garantiscono migliaia di combinazioni, spesso impossibili nella realtà. Park Beyond includerà anche una modalità storia che ci permetterà di diventare una vera e propria leggenda nel settore.

Il gioco sarà disponibile nel 2022 su PC, PS5 e Xbox Series X|S.