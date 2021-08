Sifu: annunciata la data di uscita alla Gamescom 2021

In occasione della Gamescom 2021, Devolver Digital e Sloclap hanno diffuso un nuovo trailer di Sifu che ne annuncia la data di uscita.











Il videogioco di azione Kung Fu sviluppato dagli autori di Absolver arriverà il 22 febbraio 2022 su PC, PS4 e PS5. Verrà venduto al prezzo di € 39,99 per l’edizione standard e di € 49,99 per l’edizione deluxe. Quest’ultima include l’accesso anticipato di 48 ore al gioco, un artbook digitale e la colonna sonora originale.

Sifu è un gioco single player che riproduce in maniera fedele i combattimenti di Kung Fu e racconta una storia incentrata sulla ricerca di vendetta e redenzione all’interno di una cornice di azione purissima.