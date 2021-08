Dream Cycle è il nuovo titolo di Toby Gard, uno degli autori di Tomb Raider

Durante l’Opening Night Live è stato svelato Dream Cycle, il nuovo videogioco di Toby Gard, game designer britannico che è stato tra gli autori del primo Tomb Raider nonché uno dei creatori del personaggio di Lara Croft.











Si tratta di un action adventure in cui vestiremo i panni di Morgan Carter, un’apprendista di arti arcane intrappolata in una dimensione mistica. Il suo scopo sarà non soltanto quello di fuggire da questa realtà alternativa, ma anche di salvare il regno dei sogni dalla corruzione che lo sta attanagliando. Dream Cycle fonderà azione e stealth in un mix ludico che ricorda a tratti la serie Souls di FromSoftware, il tutto ambientato in un setting lovecraftiano. Il gioco potrà anche contare sulla colonna sonora composta da Nathan McCree, autore delle musiche del primo Tomb Raider.

Dream Cycle sarà disponibile su PC tramite Steam in Accesso Anticipato dal 7 settembre.