Riders Republic: al via l'open beta su tutte le piattaforme

Ubisoft ha dato il via all'open beta di Riders Republic, videogioco multiplayer dedicato agli sport estremi, i cui server sono ora aperti su tutte le piattaforme.











Gli interessati potranno così provare una selezione di attività dedicate agli sport estremi, gareggiando contro altri utenti in carne e ossa su PC, PS4, PS5, Xbox One e Series X|S. La beta sarà attiva fino al 28 agosto.

La versione completa di Riders Republic sarà infine disponibile il 28 ottobre prossimo non soltanto sulle piattaforme appena citate, ma anche su Google Stadia.