Svelato il dungeon crawler Death Cathedral per PC e console

Il publisher Thermite Games ha presentato Death Cathedral, un nuovo dungeon crawler in sviluppo presso Melancholia Studio, che vedrà i giocatori padroneggiare il sistema di combattimento a scorrimento laterale per raccogliere ossa e carne dei nemici e costruire una vera e propria armata di non morti.











Lo scopo del gioco sarà quello di raggiungere le viscere del dungeon entro quindici giorni in-game ed estirpare il male che dimora nelle profondità della cattedrale. Controlleremo i cadaveri di guerrieri caduti e rianimati grazie alla magia nera, i cui corpi marciranno sempre più ogniqualvolta tenteremo di avventurarci nella cattedrale, pertanto bisognerà scegliere bene quali cadaveri evocare e gestire con accortezza le risorse recuperate nel dungeon.

Death Cathedral sarà disponibile su PC e console nel 2022, tuttavia gli utenti della piattaforma Steam possono scaricare una versione dimostrativa attiva per tutta la durata della Gamescom.