Splitgate: partita la Stagione 0 del popolare FPS online

Gli sviluppatori di Splitgate hanno fatto partire a sorpresa la Stagione 0 del popolare FPS online, che ha da poco raggiunto e superato i 10 milioni di download su tutte le piattaforme.











La Stagione 0 presenta un Battle Pass di 100 livelli, nuove sfide e ricompense stagionali, una nuova mappa, e modalità inedite. Tra queste spicca la modalità Contaminazione: il giocatore contaminato possiede solo un’arma da mischia e contamina il maggior numero possibile di altri giocatori uccidendoli, terminando il round quando tutti gli altri giocatori vengono infettati. I giocatori che vengono contaminati cambiano fazione, guadagnando punti dopo aver contagiato il maggior numero di giocatori possibile. I giocatori non infetti sono equipaggiati con un fucile e guadagnano punti uccidendo il maggior numero possibile di giocatori contaminati.

Con la Stagione 0 di Splitgate debutta anche la mappa Karman Station, che proietta i giocatori in un pericoloso parco giochi galattico ambientato nello spazio. Dotata di un centro esteso ed esposto, la mappa presenta anche una torre da cecchino esterna utile per tracciare i movimenti dei nemici.