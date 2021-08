DokeV: ecco il trailer di presentazione dalla Gamescom 2021

Una delle sorprese dell’Opening Night Live di ieri sera è stato sicuramente DokeV, coloratissimo titolo open world sviluppato da Pearl Abyss. Il gioco si è mostrato in un trailer di quasi quattro minuti che ha mostrato sia cutscene che spezzoni di gameplay, i quali vedono i ragazzini protagonisti girovagare per le vie della città ed avere a che fare con i Dokebi, creature magiche che aiutano gli umani a realizzare i loro sogni. Non manca anche una buona dose di martelloni comicamente grandi.











Nelle ore immediatamente seguenti alla pubblicazione del trailer, gli sviluppatori hanno chiarito che DokeV non è un MMO ma un action open world singleplayer, che vedrà i protagonisti impegnati a collezionare vari tipi di Dokebi. Ancora ignota la data di lancio del gioco, così come le piattaforme su cui arriverà.