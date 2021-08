Valheim: un trailer animato rivela la data di lancio di Hearth & Home

Si è fatto attendere, l’aggiornamento Hearth & Home di Valheim, ma sembra che la data in cui potremo mettere mano al nuovo contenuto è proprio dietro l’angolo. Con un nuovo trailer animato di alta qualità, Iron Gate ha infatti rivelato che l’aggiornamento sarà disponibile a partire dal 16 settembre.











Per quanto riguarda i contenuti che saranno presenti in Hearth & Home, questi ultimi riguarderanno sopratutto l’arredamento delle nostre magioni e nuovi tipi di cibi. Non mancherà però anche qualche aggiustamento al gameplay, come per esempio le modifiche in arrivo a stamina e salute. Il prossimo aggiornamento di Valheim, in ogni caso, dovrebbe essere parecchio sostanzioso: rimandando a posteriori Cult of the Wolf e Call of the Sea, gli sviluppatori hanno infatti deciso di dedicarsi direttamente alle Mistlands.