Guilty Gear Strive: ecco la Starter Guide di Jack-O'

Dopo il filmato di presentazione di qualche giorno fa, Arc System Works ha deciso di fornirci un’introduzione più accurata a Jack-O’ Valentine, prossima combattente che andrà ad arricchire il roster di Guilty Gear Strive. Il suo stile di combattimento si preannuncia unico rispetto a quello di tutti i suoi rivali, dato che si basa sull’evocazione di creaturine (“servants”) che potranno essere utilizzate sia offensivamente che difensivamente.











Non c’è che dire: Jack-O’ Valentine sembra decisamente un personaggio interessante, ma che forse richiede anche un pizzico di esperienza e una lettura del match più approfondita per poter brillare sul campo di battaglia. Oltre a questo nuovo DLC, Arc System Works ha rilasciato una serie di aggiornamenti e modifiche a Guilty Gear Strive, che vedono bilanciamenti per la totalità del roster. Potete leggerli nel dettaglio sulla pagina ufficiale.