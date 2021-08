Devolver Digital presenta Cult of the Lamb, nuovo action misto gestionale

Lungi dal perdersi la kermesse germanica, Devolver Digital ha fatto un salto alla Gamescom per presentare Cult of the Lamb. Il titolo del gioco, in questo caso, va inteso in senso letterale: gli sviluppatori di Massive Monsters si sono infatti chiesti cosa succederebbe se il classico agnello sacrificale si mettesse esso stesso a capo di un culto. Il risultato, che altalena fra il puccioso e il terribilmente inquietante, potete vederlo nel trailer qui sotto.











Il gioco mischierà elementi action e gestionali: parte della nostra avventura come capo di un culto ci vedrà infatti occuparci della gestione dei fedeli, edificando nuove strutture o organizzando rituali che soddisfino gli déi oscuri di questo reame. Ci troveremo però anche ad esplorare un mondo generato proceduralmente, e a dover sbaragliare pericolosi culti nemici.

Cult of the Lamb uscirà nel corso del 2022. L’unica piattaforma attualmente confermata è il PC, dove uscirà tramite Steam.