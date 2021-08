eFootball: Konami pubblica un lungo trailer di gameplay

Dopo la presentazione di qualche settimana fa, Konami ha deciso di pubblicare un corposo trailer di gameplay per eFootball, titolo che andrà a sostituire la serie PES e che sarà completamente free-to-play. Il video, della durata di oltre sei minuti, presenta alcune delle novità più significative con cui i giocatori si troveranno ad avere a che fare, a partire dal controllo della palla e del modo in cui è gestito.











A quanto pare, non tutte le meccaniche di cui si parla nel trailer saranno disponibili fin da subito. Come accennato nel video e sottolineato dagli sviluppatori su Twitter, per elementi di gameplay come lo sharp kick o i dribbling ci saranno da attendere aggiornamenti futuri. Konami, in ogni caso, ha promesso che al lancio di eFootball non saranno presenti microtransazioni.