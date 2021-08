Overwatch: McCree cambierà nome nel prossimo futuro

Tramite un messaggio diffuso nelle scorse ore via social, Blizzard Entertainment ha annunciato che presto l’eroe McCree di Overwatch cambierà nome. La decisione è stata presa dopo aver ascoltato le critiche e le lamentele di molti giocatori, i quali nelle ultime settimane hanno richiesto a gran voce che McCree venga ribattezzato in seguito alle conseguenze della causa tra Stato della California e Activision Blizzard.

Una delle persone coinvolte in questa vicenda, infatti, è Jesse McCree, ex lead designer che ha dato il nome all’eroe di Overwatch e che ha lasciato la Casa di Irvine all’inizio di agosto assieme a Luis Barriga, J. Allen Brack, Jesse Meschuck e Jonathan LeCraft.

Il team di Overwatch non ha ancora deciso come ribattezzare McCree, ma promette di aggiornare i fan nel corso delle prossime settimane.

