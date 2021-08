Warhammer 40,000: Chaos Gate Daemonhunters torna a mostrarsi in video

Come promesso qualche mese fa, Complex Games e Frontier Foundry sono tornati a mostrare Warhammer 40,000: Chaos Gate Daemonhunters, promettente RPG a sfondo tattico ambientato nel Tetro Millennio.











Lo hanno fatto confezionando il trailer dal sapore cinematografico che trovate qui in alto. Nel filmato vediamo una squadra di Cavalieri Grigi, i possenti guerrieri psionici al servizio dell’Imperium, mentre affrontano un’orda di demoni di Nurgle guidati da un Grande Immondo.

Non è stato svelato alcun dettaglio aggiuntivo, ma gli sviluppatori promettono che avremo un assaggio del gameplay di Warhammer 40,000: Chaos Gate Daemonhunters a settembre. Per quanto riguarda il periodo di uscita, i guerrieri di Titano si teletrasporteranno sui nostri PC nel corso del 2022.