Games With Gold: ecco i videogiochi di settembre 2021

Microsoft ha svelato i videogiochi omaggio del programma Games With Gold che verranno offerti nel corso del prossimo mese di settembre.











Gli abbonati ai servizi Xbox Live Gold e Xbox Game Pass Ultimate potranno mettere le mani su Warhammer: Chaosbane dal 1° al 30 settembre. Dal 16 settembre al 15 ottobre sarà la volta di Mulaka. Entrambi i giochi saranno in formato Xbox One. Sul versante Xbox 360, verrà resa disponibile la Zone of the Enders HD Collection a partire dal 1° settembre fino al giorno 15 dello stesso mese. Per finire, dal 16 al 30 settembre sarà possibile riscattare Samurai Shodown 2.