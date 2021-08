Halo Infinite: annunciati i requisiti ufficiali della versione PC

Dopo aver svelato la data di uscita di Halo Infinite, in arrivo il prossimo 8 dicembre, Microsoft non poteva farsi mancare l’annuncio dei requisiti hardware per la versione PC dello sparatutto. Da notare che non servirà un computer particolarmente carrozzato per far girare l’ultima avventura di Master Chief, perlomeno se ci si accontenta di giocare a dettagli medio-bassi, mentre per godere al massimo dell’opera targata 343 Industries bisognerà possedere un PC relativamente prestante.

Requisiti minimi

Sistema operativo : Windows 10 RS3 x64

: Windows 10 RS3 x64 Processore : AMD FX-8370 / Intel i5-4440

: AMD FX-8370 / Intel i5-4440 RAM : 8GB

: 8GB Scheda video : AMD RX 570 / Nvidia GTX 1050 Ti

: AMD RX 570 / Nvidia GTX 1050 Ti DirectX : versione 12

: versione 12 Spazio su disco: 50GB

Requisiti consigliati

Sistema operativo : Windows 10 19H2 x64

: Windows 10 19H2 x64 Processore : AMD Ryzen 7 3700X / Intel i7-9700k

: AMD Ryzen 7 3700X / Intel i7-9700k RAM : 16GB

: 16GB Scheda video : Radeon RX 5700 XT / Nvidia RTX 2070

: Radeon RX 5700 XT / Nvidia RTX 2070 DirectX : versione 12

: versione 12 Spazio su disco: 50GB